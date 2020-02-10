دعم الكهرباء "صفر" في موازنة النصف الأول من العام المالي الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

سجل الدعم الموجه للكهرباء خلال النصف الأول من العام المالي الجاري "صفر" وفقًا لتقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي والمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، الذي نشرته الوزارة اليوم الاثنين على موقعها.

وبلغت القيمة الموجهة لدعم الكهرباء خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين "صفر" مقابل 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة عام 2018، بحسب بيانات وزارة المالية اليوم.

ووفقا لمشروع الموازنة العام المالي الجاري قدر الدعم الموجه للكهرباء ليسجل 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليارا في العام المالي الماضي.

ولا يعني تسجيل قيمة دعم الكهرباء قيمة "صفر" أن الحكومة لا تدعم الكهرباء ولكن الأمر يتوقف على الاعتماد على الدعم التبادلي.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء في تصريحات سابقة أن سيتم الاعتماد على الدعم التبادلي بين كثيفي الاستهلاك وبين قليلي الاستهلاك "محدودي الدخل" ليستمر دعم هذه الشرائح.

وفي بداية العام المالي الجاري رفعت مصر أسعار الكهرباء بمتوسط 14.9%.