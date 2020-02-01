أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم السبت 1 فبراير

كتب- علاء حجاج:

استقرت أسعار أسماك البلطي و السبيط والكالماري، خلال تعاملات اليوم السبت عند مستوياتها أمس الجمعة، في سوق العبور، كما سجلت أسعار البوري استقراراً هي الأخرى مقارنة بتعاملات الأمس.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي الجملة، خلال اليوم السبت بين 20 و 25 جنيها، واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكالماري اليوم بين 100 جنيه و160 جنيها.

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوحت أسعار الجمبري الممتاز بين 300 جنيه و 370 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 50 و 66 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع.

وظل سعر كيلو الكابوريا، ثابت ليتراوح اليوم بين 30 و150 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.