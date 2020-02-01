بعد زيادتها في بنكي الأهلي ومصر.. رسوم فتح حساب التوفير في 10 بنوك

كتبت- منال المصري:

أجري بنكا مصر والأهلي زيادة على مصاريف فتح حساب التوفير العادي خلال العام الماضي سواء في مصاريف فتح الحساب أو دورية كشف الحساب وذلك بعد إضافة مصاريف إدارية لإدارة الحساب.

وتتباين مصاريف فتح الحساب من بنك إلى أخر، وتفرض البنوك مصاريف على فتح الحساب، وكذلك مصاريف كشف دورية الحساب كل 3 شهور أو شهر حسب رغبة العميل.

كما تقرر البنوك رسوم على كارت الدبت المستخدم في عملية الخصم أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي.

وتقدم البنوك حدًا أدنى لفتح حساب التوفير، وكذلك تتدرج الفائدة حسب قيمة الحساب.

ويعرض مصراوي في السطور التالية مصاريف ورسوم كشف الحساب ودورية الكشف في 10 بنوك منها البنك الأهلي ومصر والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، وHSBC، والإسكندرية، وأبوظبي الأول.

1-البنك الأهلي المصري:

مصاريف فتح الحساب: تسديد 50 جنيها بالإضافة 4 جنيهات دمغات.

مصاريف إصدار كارت دبت: يبلغ 50 جنيها لإصدار الكارت.

دورية كشف الحساب: تبلغ 50 جنيها تنقسم إلى 30 جنيها و20 جنيها مصاريف إدارية وهذه تم فرضها العام الماضي، بالإضافة 50 جنيها تجديد الكارت سنوي ليصل إجمالي التكاليف ٢٥٠ جنيها سنويا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ ألف جنيه كحد أدنى.

2-بنك مصر:

مصاريف فتح الحساب: تبلغ 55 جنيها شاملة رسوم الدمغة.

مصاريف إصدار كارت دبت: 30 جنيها إصدار الكارت ويتم تجديده سنويا بنفس القيمة.

دورية كشف الحساب: تبلغ 55 جنيها كل 3 شهور مقسمة بين 35 جنيها دورية كشف حساب، و20 جنيها مصاريف إدارية، بالإضافة ٣٠ جنيها تجديد كارت ليصل إجمالي التكلفة ٢٥٠ جنيها سنويا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 1500 جنيه.

3-بنك القاهرة:

مصاريف فتح الحساب: تبلغ 40 جنيها شاملة الدمغة.

مصاريف إصدار كارت دبت: 30 جنيها، ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا.

دورية كشف الحساب: 50 جنيها كل 3 شهور بالإضافة ٣٠ جنيها تحديد الكارت ليصل الإجمالي إلى ٢٣٠ جنيها في السنة.

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جيه كحد أدنى.

4-البنك التجاري الدولي:

مصاريف فتح الحساب: تبلغ 50 جنيها بالإضافة إلى جنيه دمغة.

مصاريف إصدار كارت دبت: تبلغ 50 جنيها إصدار، ويتم تجديده سنويا بنفس القيمة.

دورية كشف الحساب: تبلغ 100 جنيه سنويا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 20 ألف جنيه.

5- بنك HSBC:

مصاريف فتح الحساب: تبلغ 30 جنيها.

مصاريف إصدار كارت دبت: تبلغ 40 جنيها للكارت العادي ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا.

دورية كشف الحساب: 30 جنيها كل 3 أشهر، ليصل إجمالي المصاريف 120 جنيها في العام.

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 10 آلاف جنيه.

6-البنك العربي الأفريقي الدولي:

مصاريف فتح الحساب: تبلغ 30 جنيها.

مصاريف إصدار كارت دبت: 30 جنيها ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا.

دورية كشف الحساب: 15 جنيها كل 3 شهور بالإضافة 8 جنيهات شهريا مصاريف إدارية، و3 جنيهات تكلفة رسائل عن الحركة على الحساب شهريا، ليصل الإجمالي 192 جنيها في السنة.

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 5 آلاف جنيه.

7-بنك الإسكندرية:

مصاريف فتح الحساب: تقدر بقيمة 30 جنيها.

مصاريف إصدار كارت دبت: تقدر بقيمة 50 جنيها، ويتم تجديدها بنفس القيمة سنويا.

دورية كشف الحساب: 25 جنيها كل 3 شهور، ليصل الإجمالي 100 جنيه سنويا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

8-بنك الإمارات دبي الوطني:

مصاريف فتح الحساب: تبلغ 50 جنيها.

مصاريف إصدار كارت دبت: 30 جنيها الكارت العادي ويتم تجديده 50 جنيها مع نهاية مدة الكارت.

دورية كشف الحساب: تتراوح بين 5 جنيهات، أو30 جنيها حسب شهري أو ربع سنوي.

الحد الأدنى لفتح الحساب: ألف جنيه.

9-بنك أبوظبي الوطني:

مصاريف فتح الحساب: تبلغ 50 جنيها.

مصاريف إصدار كارت دبت: يقدر 50 جنيها، ويتم تجديده بنفس القيمة سنويا.

دورية كشف الحساب: تبلغ 25 جنيها شهريا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 10 آلاف جنيه.

10-بنك كريدي أجريكول:

مصاريف فتح الحساب:100 جنيه تدفع لأول مرة.

مصاريف إصدار كارت دبت: 100 جنيه ومصاريف التجديد السنوي 60 جنيها.

دورية كشف الحساب؛ تتاج مجانا على موقع البنك باستخدام الرقم التعريفي والسري للعميل أو مقابل 15 جنيها شهري حسب رغبة العميل.

الحد الأدنى لفتح الحساب: 3 آلاف جنيه.