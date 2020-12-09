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ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:18 ص الأربعاء 09 ديسمبر 2020
ارتفاع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والفاصوليا بين 5 قروش وجنيه، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.8 و6.5 جنيه، بزيادة 5 قروش.

البطاطس بين 1.5 و3.3 جنيه، بزيادة 30 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و6 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم الفاصوليا

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