ارتفاع البلطي وهبوط البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 10 جنيهات، ليتراوح بين 29 و35 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري، اليوم، بين 300 جنيه و370 جنيهًا، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.