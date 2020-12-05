التأمينات: 14 ديسمبر آخر موعد لسداد اشتراكات التأمينات المتأخرة بإعفاءات 70%

كتبت-ياسمين سليم:

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ المرحلة الثانية من قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية المتأخرة، ينتهي يوم 14 ديسمبر الجاري.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أنه من يسدد أصل الاشتراكات خلال تلك المرحلة سيتم إعفاءه من 70% من المبالغ الإضافية، مناشدا جميع المتعاملين مع التأمينات بسداد المديونيات والاستفادة من نسب الإعفاءات.

وبحسب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن قانون الإعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية، نص على أنّ من سدد أصل الاشتراكات المتأخرة عليه قبل صدور القانون، سيتم إسقاط المبالغ الإضافية له.

وحدد القانون 173 لسنة 2020، والذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية، إذ جرى الإعفاء بنسبة 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.

وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر، وسيتم العمل بها حاليا وتنتهي في 14 ديسمبر، وتكون نسبة الاعفاءات بها 70%.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للتأمينات، أنّه إذا تم السداد في الفترة من 15 ديسمبر وحتى 14 فبراير 2021، تكون نسبة الاعفاءات من سداد المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية 50%، ولا يجوز استرداد ما سبق سداده من مبالغ إضافية قبل 17 أغسطس 2020.

وشهدت مكاتب التأمينات إقبالا من المواطنين والشركات للاستفادة من نسب الإعفاءات الحالية قبل انتهاء المهلة المحددة، وفقًا للبيان.