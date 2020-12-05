تراجع طفيف بأسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم
كتبت- دينا خالد:
شهدت أسعار الذهب انخفاضا طفيفا، في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم السبت مقارنة بأسعار أمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لـ "مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار21 تراجع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 801 جنيه، أمس.
وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 685.5 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيه.
وأنهت أسعار الذهب العالمية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض طفيف بنسبة 0.12%.
ووفقا لبيانات وكالة بلومبرج بلغت أسعار الذهب في نهاية تداولات أمس 1838.8 دولار للأوقية.
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