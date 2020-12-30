الإحصاء:المشروبات تخفض نشاط الصناعات التحويلية 2.5% في أكتوبر

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 2.55% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء فإن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا خلال هذا الشهر هي صناعة المشروبات بنسبة تراجع 19.9% وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.

كما انخفض الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية خلال شهر أكتوبر بنسبة 2.67% مقارنة بشهر سبتمبر وذلك بسبب انخفاض حجم الإنتاج والاعتماد على تواجد المخزون.

وفي المقابل ارتفع نشاط بعض الأنشطة الاقتصادية، ومنها صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية بنسبة 6.59% وذلك بسبب زيادة المبيعات، وفقًا للبيان.

وارتفع نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر الماضيين بنسبة 3.61٪ وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الأسمنت.