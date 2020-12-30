أكثر الكلمات إنتشاراً

بيج رامي لقاح كورونا الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا

الإحصاء:المشروبات تخفض نشاط الصناعات التحويلية 2.5% في أكتوبر

10:37 ص الأربعاء 30 ديسمبر 2020
الإحصاء:المشروبات تخفض نشاط الصناعات التحويلية 2.5% في أكتوبر

انخفاض الطلب على المشروبات

كتبت- ياسمين سليم:

تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بنسبة 2.55% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بشهر سبتمبر الماضي.

وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء فإن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا خلال هذا الشهر هي صناعة المشروبات بنسبة تراجع 19.9% وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.

كما انخفض الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية خلال شهر أكتوبر بنسبة 2.67% مقارنة بشهر سبتمبر وذلك بسبب انخفاض حجم الإنتاج والاعتماد على تواجد المخزون.

وفي المقابل ارتفع نشاط بعض الأنشطة الاقتصادية، ومنها صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية بنسبة 6.59% وذلك بسبب زيادة المبيعات، وفقًا للبيان.

وارتفع نشاط صناعة منتجات المعادن اللافلزية (طوب وزجاج وأسمنت) خلال شهر أكتوبر 2020 مقارنة بشهر سبتمبر الماضيين بنسبة 3.61٪ وذلك بسبب ارتفاع الطلب على الأسمنت.

الصناعات التحويلية المشروبات

الخبر التالى:

تراجع الطماطم وارتفاع الليمون.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 135233

    عدد المصابين

  • 111040

    عدد المتعافين

  • 7520

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 81195758

    عدد المصابين

  • 57347933

    عدد المتعافين

  • 1773236

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المرور تعيد فتح طريقى السويس والعلمين عقب تحسن الاحوال الجوية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا