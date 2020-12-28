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مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:54 م الإثنين 28 ديسمبر 2020
مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.69% إلى مستوى 10658 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.77%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.62%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 2.70 مليار جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 17.49 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 2.71 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.92% إلى مستوى 10585 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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