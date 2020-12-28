الضرائب: تطبيق منظومة الإجراءات المميكنة أول يناير على 3 مراكز للممولين

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة قامت بإجراءات الميكنة لبعض العمليات الضريبية من خلال منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي ستبدأ في أول يناير 2021 بالتطبيق على مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة، على أن يتم نشرها تباعًا على باقي ممولي الجمهورية.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الاثنين، أضاف عبد القادر أن ذلك يأتي في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، ووفقًا لتوجيهات وزارة المالية، حيث قامت المصلحة بتحقيق هذا الهدف من خلال المحاور الخمسة لتطويرها.

وذكر أن هذه المحاور تشمل توحيد الإجراءات الضريبية (هندسة الإجراءات)، وتطوير بيئة العمل، ورفع كفاءة العاملين والهيكل التنظيمي، وتعديل التشريعات بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والميكنة الشاملة وهو المحور الذي جاء في إطاره الإجراءات سالفة الذكر.

وأشار عبد القادر إلى أن المصلحة تنظم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية المجانية لممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين وكبار المهن الحرة عن كيفية تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيًا على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة.

وأوضح أن على الممولين بتلك المراكز الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم (16395) للحجز لحضور تلك الندوات.

وقال عبد القادر إن المصلحة ستقوم أيضا بعمل فيديوهات عن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة وكيفية تقديم الإقرارات الضريبية عليها، حيث سيتم نشر هذه الفيديوهات على قناة المصلحة على اليوتيوب.

وأضاف أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة سيرسل روابط هذه الفيديوهات عن طريق رسائل نصية قصيرة إلى ممولي المراكز الثلاثة التي سيطبق عليها المنظومة الجديدة.

وأوضح ثروت عبد الباقي، وكيل وزارة بقطاع المعلومات بمصلحة الضرائب، أن المصلحة قامت بإجراءات الميكنة لبعض العمليات الضريبية وذلك استكمالا لعملية التطوير وتحقيقا لأقصى استفادة للممول بالمنظومة وذلك بالربط بين جميع عملياته الضريبية والتى يبلغ عددها 16 عملية.

وذكر أن هذه العمليات تتعلق بالتسجيل، والإقرارات، والمدفوعات، وإدارة الممولين، والغرامات، والتدقيق، والفحص، والطعون، والتحصيل الجبري، ورد الضريبة، ومكافحة التهرب، والضرائب الدولية، والإعفاءات، والتفتيش الداخلي، وإدارة الإيرادات، والقضايا.

وأشار عبد الباقي إلى أنه سيتم تطبيق الميكنة كمرحلة أولى على عمليات التسجيل، والإقرارات، والمدفوعات وذلك بمركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، ومركز كبار الممولين من المهن الحرة.

وأوضح أن ممولي هذه المراكز الثلاثة سيقومون بتقديم الإقرارات من خلال المنظومة الجديدة، وسيتم تطبيق المنظومة الجديدة على باقي مأموريات الجمهورية تباعا خلال عامين طبقا للخطة الموضوعة.

وقال عبد الباقي إن الممولين بباقي المأموريات الضريبية سيستمرون بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على المنظومة الحالية.