أسعار الأسماك ترتفع خلال الأسبوع الماضي في سوق العبور

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار المأكولات البحرية والأسماك، خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق العبور.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق، ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 30 و130 جنيهًا، مقارنة بالجمعة الماضي.

وزاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

وزاد سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 17 و19 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

بينما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و75 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السمك البوري، بين جنيه و3 جنيهات ليتراوح اليوم بين 39 و 45 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.