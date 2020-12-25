عز وبشاي.. زيادة جديدة في أسعار حديد التسليح بمصر خلال ديسمبر



كتبت- شيرين صلاح:

قال خالد الدجوي رئيس شركة الماسة لتجارة الحديد والصلب، لمصراوي، إن بعض شركات الحديد، رفعت أسعار البيع بنحو ألف جنيه للطن الواحد، بداية من اليوم الجمعة، وبينها شركة حديد عز وشركة بشاي وشركة حديد المصريين.

وبحسب الدجوي، صعد سعر طن حديد التسليح بشركة حديد عز إلى 13654 جنيه مقابل 12654 جنيه الأسبوع الماضي، تسليم أرض المصنع.

كما زاد سعر طن الحديد بشركة بشاي إلى 13450 جنيه مقابل 12450 جنيه، وصعد سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين إلى 13550 جنيه مقابل 12550 جنيه، تسليم أرض المصنع.

وتعبتر هذه الزيادة الثانية بأسعار الحديد للثلاث شركات خلال ديسمبر الجاري.

وأرجع الدجوي، الزيادة الجديدة بأسعار الحديد إلى استمرار الصعود في أسعار الخامات بالبورصات العالمية.

ويعاني سوق الحديد من الهدوء بحركة البيع والشراء، بعد توقف تراخيص البناء في المدن الكبرى وعواصم المحافظات، الذي أقرته الحكومة خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.