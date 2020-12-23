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البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:28 ص الأربعاء 23 ديسمبر 2020
البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% إلى مستوى 10684 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.7% إلى مستوى 10655 نقطة.

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