البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% إلى مستوى 10684 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.67%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.7% إلى مستوى 10655 نقطة.
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