ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.7% إلى مستوى 10655 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 654.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 3 ملايين جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 657.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 2.83% إلى مستوى 10581 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.