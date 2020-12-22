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البورصة تواصل الهبوط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:30 ص الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
البورصة تواصل الهبوط في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 0.27% إلى مستوى 10553 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.71%.

وأوقفت البورصة التعاملات خلال جلسة أمس لمدة نصف ساعة من أجل وقف الخسائر، جراء إعلان بريطانيا ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا.

وهذه هي المرة الأولى التي توقف فيها إدارة البورصة التداولات منذ مارس الماضي عندما بدأ فيروس كورونا في الانتشار حول العالم.

وأعلنت بريطانيا أمس الأول، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر خطورة، مما نتج عنها إغلاق حركة الطيران لمعرفة إلى أي مدى وصل تحور السلالة الجديدة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هوى في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 2.83% إلى مستوى 10581 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب.

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