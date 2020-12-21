أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات، وسعر كيلو البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 جنيه و5 جنيهات.
البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 2.5 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
.الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 3.5 و5.5 جنيه.
البرتقال السكري بين 3.5 و5.5 جنيه.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
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