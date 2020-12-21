أسعار الذهب العالمي تصعد مع بداية جلسة اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

عادت أسعار الذهب العالمية إلى الارتفاع، مع بداية جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد تراجعها بختام جلسة نهاية الأسبوع، وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.83%، بزيادة نحو 15.5 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، لتسجل 1896.9 دولارا في تمام الساعة 10:16 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بالبورصات العالمية إلى 1881.3 دولارا للأوقية، بختام جلسة الجمعة الماضية.