أسعار الذهب العالمي تصعد مع بداية جلسة اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
عادت أسعار الذهب العالمية إلى الارتفاع، مع بداية جلسة اليوم الاثنين، وذلك بعد تراجعها بختام جلسة نهاية الأسبوع، وفقا لوكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.83%، بزيادة نحو 15.5 دولارا مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء، لتسجل 1896.9 دولارا في تمام الساعة 10:16 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
وكانت أسعار الذهب تراجعت بالبورصات العالمية إلى 1881.3 دولارا للأوقية، بختام جلسة الجمعة الماضية.
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