أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا منتخب الشباب الدوري المصري سد النهضة الطقس أسعار الذهب مرتضى منصور فيروس كورونا

توقيع اتفاقات تجارية وتسوية منازعات بين المصرية للاتصالات وأورنج

04:33 م الأحد 20 ديسمبر 2020
توقيع اتفاقات تجارية وتسوية منازعات بين المصرية للاتصالات وأورنج

خلال توقيع الاتفاقيات

كتب-علاء حجاج:

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد توقيع الشركة المصرية للاتصالات وشركة أورنج مصر عددًا من الاتفاقيات التجارية بهدف دعم وتنمية الأعمال بين الشركتين وبما يخدم سوق الاتصالات المصري بشكل عام.

وقال بيان من وزارة الاتصالات أن وقع الاتفاقية كل من عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، وياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر.

وشمل التوقيع تعديل لاتفاقية الترابط بين الهاتف الثابت والهاتف المحمول، بالإضافة إلى توقيع ملحق يمتد حتى عام ٢٠٢٢ كجزء من الاتفاقيات المنظمة لخدمات الاتصالات الدولية الحالية بين الشركتين بهدف الوصول لشروط أفضل على المستوى التجاري ومستوى جودة الخدمة المقدمة.

ووقعت الشركتان اتفاقية أخرى يتم بمقتضاها حسم بعض النزاعات التجارية بين الطرفين مع تطوير آليات التعاون المشترك لتجنب حدوث مثل تلك العقبات مستقبلا.

وتأتي تلك الخطوات في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين الشركتين لتقديم أفضل الخدمات لسوق الاتصالات المصري.

توقيع اتفاقات تجارية المصرية للاتصالات أورنج عمرو طلعت وزير الاتصالات

الخبر التالى:

جامع: ندرس إنشاء صندوق لتحفيز الصناعات ذات المزايا التنافسية وخاصة السيارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 124891

    عدد المصابين

  • 106481

    عدد المتعافين

  • 7069

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 76537424

    عدد المصابين

  • 53622962

    عدد المتعافين

  • 1690017

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:دول أوروبية توقف الطيران.. سلالة جديدة من كورونا تعزل بريطانيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا