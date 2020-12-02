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البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:22 ص الأربعاء 02 ديسمبر 2020
البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم اأربعاء، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11051 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.89% إلى مستوى 11040 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.

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