البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم اأربعاء، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11051 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.89% إلى مستوى 11040 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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