البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم اأربعاء، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11051 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.48%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة 0.89% إلى مستوى 11040 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.