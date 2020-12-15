أسعار الذهب العالمي تصعد مع بداية تداولات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
صعدت أسعار الذهب العالمية، مع بداية تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تراجعها بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.
وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.68%، حيث صعدت بنحو 15.7 دولارا، لتسجل 1843.1 دولارا في تمام الساعة 10:30 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.
وكانت أسعار الذهب تراجعت بالبورصات العالمية إلى 1827.3 دولارا للأوقية، بختام تعاملات أمس الاثنين.
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