أسعار الذهب العالمي تصعد مع بداية تداولات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

صعدت أسعار الذهب العالمية، مع بداية تداولات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تراجعها بختام جلسة أمس، وفقا لوكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الأوقية بنسبة 0.68%، حيث صعدت بنحو 15.7 دولارا، لتسجل 1843.1 دولارا في تمام الساعة 10:30 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بحسب بيانات الوكالة.

وكانت أسعار الذهب تراجعت بالبورصات العالمية إلى 1827.3 دولارا للأوقية، بختام تعاملات أمس الاثنين.