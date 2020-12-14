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تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

10:28 ص الإثنين 14 ديسمبر 2020
تراجع البلطي والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الاثنين

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و20 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 30 جنيهًا، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري، 30 جنيهًا، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم، بين 39 و45 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو سمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و75 جنيهًا، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100 جنيه.

السمك البلطي أسعار الأسماك السبيط السمك البوري الكاليماري

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