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ارتفاع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:56 ص الأحد 08 نوفمبر 2020
ارتفاع الكوسة والملوخية.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الكوسة والملوخية بين 50 و75 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار البرتقال البلدي، والبرتقال أبو سرة بين جنيه وجنيهين، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و7 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

الكوسة بين 2.75 و5.75 جنيه، بزيادة 75 قرشا.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و9 جنيهات، بتراجع جنيه.

البرتقال السكري بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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