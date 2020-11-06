الطماطم تواصل ارتفاعها.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الثاني خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار الكوسة، في سوق العبور.

وارتفع كيلو الطماطم الجملة، 50 قرشا خلال الأسبوع الماضي ليتراوح اليوم بين 3.5 و 6.5 جنيه، كما ارتفع سعر الباذنجان البلدي ليتراوح الكيلو اليوم بين 2 و 4.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا مقارنة بالجمعة الماضي.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و 6.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3.5 و 5.5 جنيه، .

الكوسة بين 3 و 5 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 و 4.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و 4 جنيهات.، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و 10 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

البرتقال السكري بين 7 و 10 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.