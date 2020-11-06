الطماطم تواصل ارتفاعها.. أسعار الخضروات بسوق العبور خلال أسبوع
كتبت- شيماء حفظي:
واصلت أسعار الطماطم خلال الأسبوع الثاني خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسعار الكوسة، في سوق العبور.
وارتفع كيلو الطماطم الجملة، 50 قرشا خلال الأسبوع الماضي ليتراوح اليوم بين 3.5 و 6.5 جنيه، كما ارتفع سعر الباذنجان البلدي ليتراوح الكيلو اليوم بين 2 و 4.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا مقارنة بالجمعة الماضي.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.5 و 6.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3.5 و 5.5 جنيه، .
الكوسة بين 3 و 5 جنيهات بتراجع 1.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 2 و 4.25 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و 5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و 4 جنيهات.، بزيادة جنيه.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 5 و 10 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.
البرتقال السكري بين 7 و 10 جنيهات، بتراجع 2 جنيه.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.
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