ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 22 و25 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و48 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و120جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.