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أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

01:00 م الأربعاء 04 نوفمبر 2020
أسعار الذهب تتراجع في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بنحو جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه أمس.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 828 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا، أمس.

ووصل سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم إلى نحو 709 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 إلى 946 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6624 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.08% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 20.6 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1888 دولارًا في تمام الساعة 12:45 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر صعدت خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد.

أسعار الذهب

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