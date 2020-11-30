تراجع كبير لأسعار الذهب في مصر خلال نوفمبر الجاري (جراف تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا كبيرا خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 45 جنيها مقارنة بنهاية أكتوبر الماضي، وذلك تأثرا بعدة عوامل من أهمها تفاؤل الأسواق بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، والإعلان عن عدد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنسبة فعالية تتجاوز 90%.

وشهد النصف الأول من الشهر الجاري تعاملات متذبذبة مع ارتفاع أسعار الذهب في الأيام الأولى من نوفمبر بسبب المخاوف التي صاحبت إجراء انتخابات الرئاسة الأمريكية، ولكن مع توالي الأخبار الإيجابية للمستثمرين بشأن فوز بايدن والإعلانات المتلاحقة عن الانتهاء من تجارب عدد من اللقاحات وفعاليتها اتجهت الأسعار للتراجع بقوة.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار الذهب في مصر للجرام عيار 21 خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقا لأسعار السوق.