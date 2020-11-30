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مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

02:54 م الإثنين 30 نوفمبر 2020
مبيعات أجنبية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.6% إلى مستوى 10934 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 512.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 489.3 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 23.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس، أول جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% إلى مستوى 11009 نقطة.

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