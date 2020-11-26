بعد تراجع كبير.. أسعار الذهب في مصر ترتفع لأول مرة خلال 6 أيام

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل طفيف، بنحو جنيه واحد للجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، لتصعد بذلك لأول مرة في 6 أيام.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 789 جنيهًا مقابل 788 جنيهًا أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 676 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 902 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6312 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.35% خلال تعاملات اليوم، حيث صعد سعر الأوقية بنحو 6.3 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس ليسجل 1813 دولارًا في تمام الساعة 12:41 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت نحو جنيهين للجرام، خلال تعاملات أمس الأربعاء، ليصل مجموع انخفاضها خلال الأيام الثلاثة السابقة نحو 25 جنيها للجرام.