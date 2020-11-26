البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11079 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.65% إلى مستوى 11068 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.