البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الخميس
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.1% إلى مستوى 11079 نقطة.
بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.08%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.09%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.65% إلى مستوى 11068 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
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