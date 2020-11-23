التضامن: نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصرف ترتفع لـ 60% خلال كورونا

كتبت-ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين إن نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصراف الآلي، ارتفعت من 28% إلى 60% خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك حلقة نقاشية تحت عنوان "إطلاق العنان للاقتصاد الرقمي من خلال التغييرات التنظيمية" على هامش فعاليات مؤتمر الدولي للتكنولوجيا المالية والشمول المالي المقام على هامش معرض "كايرو آي سي تي".

وأضافت الوزيرة أن الشمول المالي للأسر الأولى بالرعاية سيحدث نقلة كبيرة، خاصة أن هذه الثقافة ليست متواجدة لديهم، لأنهم يعانون من مشكلات تتعلق بالثقافة المالية.

وأوضحت أن الوزارة على علاقة وثيقة بوزارة الاتصالات والبنك المركزي لتنفيذ الشمول المالي للأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك ١٦ مليون مواطن مرتبطون بالتأمينات، و١٠ ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، و٦ ملايين مواطن يحصلون على دعم نقدي.

وأضافت أن الوزارة تسعى لزيادة وعي الشباب بالثقافة المالية، لذلك وقعت بروتوكولات تعاون مع ٢٧ جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بها يكون من بينها وحدة لبنك ناصر الاجتماعي لزيادة توعية الشباب بالثقافة المالية.