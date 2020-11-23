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ارتفاع البطاطس وتراجع البرتقال.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:32 ص الإثنين 23 نوفمبر 2020
ارتفاع البطاطس وتراجع البرتقال.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البطاطس 20 قرشًا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما تراجعت أسعار البرتقال البلدي والسكري بين جنيهين و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 5 و8 جنيهات.

البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيهين.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه، بتراجع 3.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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