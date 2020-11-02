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أسعار البترول تنخفض للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر (جراف تفاعلي)

02:20 م الإثنين 02 نوفمبر 2020
أسعار البترول تنخفض للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر (جراف تفاعلي)

أسعار البترول

كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار خام البترول برنت تراجعا للشهر الثاني على التوالي خلال أكتوبر الماضي، حيث انخفض سعر البرميل بنحو 3.49 دولار بنسبة 8.5%، ليصل إلى 37.46 دولار في نهاية الشهر الماضي، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

وقالت وزارة البترول المصرية في تعليق لها على صفحتها على "فيسبوك"، إن أسعار البترول سجلت انخفاضا شهريا للمرة الثانية على التوالي، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات استهلاك الوقود.

وخسرت أسعار خام برنت بذلك منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي حوالي 28.54 دولار بنسبة تراجع 43.2%، حيث سجلت 66 دولارا بنهاية عام 2019.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور أسعار خام البترول برنت خلال أول 10 أشهر من عام 2020، بحسب بيانات شبكة بلومبرج.

أسعار البترول البترول

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