تراجع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الكوسة والفاصوليا بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو البرتقال السكري جنيهين، اليوم، ليتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.

البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11جنيها، بزيادة جنيهين.

البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.