تراجع الكوسة والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجعت أسعار الكوسة والفاصوليا بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما ارتفع سعر كيلو البرتقال السكري جنيهين، اليوم، ليتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3.5 و5.5 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.
الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.
الباذنجان البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
البرتقال السكري بين 7 جنيهات و11جنيها، بزيادة جنيهين.
البرتقال أبو سرة بين 3 و4 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.
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