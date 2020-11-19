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هبوط كبير لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يتراجع 10 جنيهات

12:55 م الخميس 19 نوفمبر 2020
هبوط كبير لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يتراجع 10 جنيهات

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي هبوطها لليوم الثالث على التوالي، حيث تراجع سعر الجرام الواحد نحو 10 جنيهات دفعة واحدة، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 810 جنيهات مقابل 820 جنيهًا، أمس.

وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 694 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 926 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6480 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.75%، وهبط سعر الأوقية بنحو 14.04 دولار مقارنة بنهاية تعاملات أمس؛ ليسجل 1858 دولارًا في تمام الساعة 12:35 ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقًا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر تراجعت جنيها واحدا للجرام، خلال تعاملات أمس، وأيضًا انخفضت نحو 4 جنيهات أول أمس الثلاثاء، ليصبح إجمالي التراجع على مدار الثلاثة أيام 15 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب الذهب

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