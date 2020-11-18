تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

كتب- مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 18 و19 جنيها.

وتراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 40 جنيها خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 300 جنيه و330 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، 15 جنيها ليتراوح اليوم بين 50 و75 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه.