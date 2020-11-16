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تراجع البصل وارتفاع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:20 ص الإثنين 16 نوفمبر 2020
تراجع البصل وارتفاع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

خضار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البصل 25 قرشا، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي 50 قرشا.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 1.3 و2.7 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.25 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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