ارتفاع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والفلفل الحامي البلدي بين 10 قروش و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.5 و7.5 جنيه بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.6 جنيه بزيادة 10 قروش.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 25 قرشا.

الفاصوليا بين 4.5 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.