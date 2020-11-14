ارتفاع الطماطم وانخفاض البطاطس.. أسعار الخضر في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الطماطم والكوسة وانخفضت أسعار البطاطس والباذنجان، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور مقارنة بأسعار أمس.

وبلغ سعر الطماطم بين 3.25 و7.25 جنيه للكيلو والبطاطس بين 1.3 و2.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3.25 و7.25 جنيه بزيادة 25 قرشًا.

البطاطس بين 1.3 و2.5 جنيه بتراجع 20 قرشًا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2.25 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 25 قرشًا.

الفاصوليا بين 3 و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.75 و4.5 جنيه، بانخفاض 25 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 5 و8 جنيهات.

البرتقال السكري بين 5 و10 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.