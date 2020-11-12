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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات نهاية الأسبوع

02:50 م الخميس 12 نوفمبر 2020
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات نهاية الأسبوع

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% إلى مستوى 11017 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.81%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 47.6 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 723.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 48.32 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.72% إلى مستوى 10997 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين المصريين.

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