1.2 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات بقطاع البترول في 6 سنوات

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول إن الإصلاحات التي تم تطبيقها في قطاع البترول والغاز نجحت بالفعل وظهرت نتائجها المبشرة في الاقتصاد المصري بحوالي 1.2 تريليون جنيه إجمالي الاستثمارات خلال الفترة من 2014 حتى 2020، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأضاف الوزير أنه تم توقيع 14 اتفاقية جديدة فى عدة مناطق امتياز بجميع أنحاء مصر خلال الفترة من مارس حتى أكتوبر 2020، كما تم خلال الست سنوات الماضية توقيع 86 اتفاقية مع شركات بترول عالمية بالتزام إنفاق حوالي 15 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية الافتراضية بمؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2020" الذي تقام فاعلياته بدولة الإمارات العربية من 9 إلى 12 نوفمبر الحالي.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن جائحة كوفيد 19 وتداعياتها على مستقبل الطاقة أوضحت أن التعاون صار حتمياً بين الجميع لتأمين إمدادات الطاقة ومواكبة التحولات المحتومة التي فرضتها الجائحة وتلافي آثارها السلبية على الحكومات والشركات والأنشطة الاستثمارية.

وأشار إلى أن نجاح انعقاد مؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول هذا العام يعد بارقة أمل مبشرة وشهادة على قدرة صناعة الطاقة العالمية على المقاومة والتكيف في ظل القيود والإجراءات الاحترازية الحالية، حيث يتيح لكل أطراف الصناعة التجمع وتبادل الآراء والأفكار، وعقد النقاشات البناءة من أجل مستقبل مشرق للجميع.

وأوضح الوزير أن إيمان مصر العميق بأهمية التعاون الإقليمي والدولي كان الدافع وراء المبادرة التي اتخذتها مصر في مبادرتها لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط، مستعرضا الخطوات الثابتة التي اتخذتها مصر في مجال الطاقة نحو تحقيق كامل لسياسات الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز ودول العبور في المنطقة ونجاحها في أن يصبح منظمة.

وذكر أن مصر استطاعت القيام بدور إقليمي متميز في قطاع الغاز من خلال الإنجازات التي تحققت محلياً خلال السنوات الست الماضية، مما مكنها من التواجد في مصاف الدول المنتجة للغاز في المنطقة.

كما تمكنت مصر من استعادة ثقة كبرى الشركات العالمية وجذب شركات ومستثمرين جدد للسوق المصري وتحقيق نجاحات متميزة في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي سواء في محطات الكهرباء أو المنازل أو كوقود للسيارات، وفقا للوزير.

وعلى جانب آخر، شارك وزير البترول خلال افتتاح المؤتمر في توزيع جوائز معرض ومؤتمر أبو ظبي الدولي للبترول "أديبك 2020" انطلاقاً من كونه عضو لجنة تحكيم جوائز المؤتمر.

وأعرب عن سعادته بتميز الأبحاث المقدمة للمؤتمر في دورته العاشرة، موجها التهاني للفائزين ومعربا عن عميق تقديره لسلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس شركة أدنوك على دعم المؤتمر وجوائزه العلمية وانعكاسها الإيجابي على الصناعة البترولية.