تخفيف إجراءات كورونا يرفع أرباح إيديتا خلال الربع الثالث من العام

كتبت-ياسمين سليم:

ارتفع صافي ربح شركة إيديتا للصناعات الغذائية خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 120.7 مليون جنيه مقابل 117.3 مليون جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة في تقرير لمجلس إدارتها أرسلته للبورصة اليوم الأربعاء إن مبيعاتها في الربع الثالث نمت بنسبة 34.5% مقارنة بالربع الثاني من العام لتصل إلى 1.05 مليار جنيه.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى تعافي الكميات المباعة بشكل ملحوظ خلال الربع الثالث بفضل تخفيف الإجراءات الاحترازية بخصوص انتشار فيروس كورونا.

وانخفضت الكميات المباعة خلال الربع الثالث، على أساس سنوي لتصل إلى 649.4 مليون عبوة بانخفاض 11.7% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع متوسط أسعار البيع بمعدل سنوي 10.2% ساهم في الحد من أثر هذا التراجع.

وبحسب الشركة شهد الربع الثالث تراجع تداعيات انتشار فيروس كورونا على الأنشطة التشغيلية لها بشكل ملحوظ.

وبحسب الشركة فإن معدلات الطلب على منتجاتها زادت بفضل عودة العملاء إلى الحياة الطبيعية بصورة تدريجية.

وخلال أول 9 أشهر من العام أظهرت نتائج أعمال الشركة تراجع أرباحها لتصل إلى 214.5 مليون جنيه مقابل 285.2 مليون جنيه.

وانخفضت إيرادات الشركة إلى 2.79 مليار جنيه مقارنة بإيرادات 2.93 ملياب جنيه في نفس الفترة العام الماضي.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.