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تراجع كبير في أسعار السمك البلطي اليوم بسوق الجملة في العبور

10:32 ص الأحد 01 نوفمبر 2020
تراجع كبير في أسعار السمك البلطي اليوم بسوق الجملة في العبور

أسعار السمك

كتبت- دينا خالد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والكابوريا، بينما ارتفعت أسعار السمك المكرونة والجمبري والسبيط والبوري، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس السبت، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

انخفض سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم ، بنحو 4 جنيهات ليتراوح بين 21 و25 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري اليوم بنحو 30 جنيها ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بنحو 10 جنيهات، ليتراوح بين 60 و70جنيها، وكذلك سعر كيلو السمك البوري بين 40 و 48جنيها، بزيادة جنيهين.

وانخفض سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، وهو سعر الأمس.

أسعار السمك السمك المكرونة السمك البلطي

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