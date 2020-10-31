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الطماطم عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة

10:10 ص السبت 31 أكتوبر 2020
الطماطم عند 6 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة


كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و6 جنيهات.
البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه.
البصل بين 3 و6 جنيهات.
الكوسة بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.
الفاصوليا بين 3 و6 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و2.75 جنيه.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.
البرتقال السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و4 جنيهات.
الجوافة بين 3 و6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
البلح السماني بين 2 و4 جنيهات.

سوق العبور أسعار الخضروات

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