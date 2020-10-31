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تعرف على أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10:31 ص السبت 31 أكتوبر 2020
تعرف على أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

أسعار الأسماك

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، كما وردت بالموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات اليوم السبت، في سوق الجملة بالعبور، عند أسعار أمس الجمعة، ليتراوح بين 25 و28 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و350 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم بين 50 و66 جنيها، وكذلك سعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها،وهي أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيها و100 جنيه، وهو سعر الأمس.

أسعار الأسماك سوق العبور

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