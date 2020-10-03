أكثر الكلمات إنتشاراً

إصابة ترامب بكورونا التصالح في مخالفات البناء أمير الكويت الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

الإحصاء: وصول عدد سكان مصر إلى 101 مليون نسمة مساء اليوم

12:37 م السبت 03 أكتوبر 2020
الإحصاء: وصول عدد سكان مصر إلى 101 مليون نسمة مساء اليوم

ربط الساعة السكانية لحظيا بقاعدة بيانات المواليد و

كتبت- ياسمين سليم:

توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون نسمة مساء اليوم السبت.

وقال بيان من الجهاز إن عدد السكان كان قد بلغ 100 مليون نسمة في 11 فبراير الماضي، في حين تحققت زيادة المليون الأخيرة خلال 235 يومًا.

وأوضح البيان أن البيانات تشير إلى تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة 2018- 2020 وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادات السكانية.

صورة 11

وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون.

وبحسب بيانات الإحصاء فإن عدد المواليد بلغ 17 فردًا في كل ساعة أي 3 أفراد في كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 20 ثانية.

وقال الجهاز إن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد في كافة الأطراف للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن بين معدل النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد سكان مصر

الخبر التالى:

أسعار الذهب تعاود الانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 103466

    عدد المصابين

  • 97143

    عدد المتعافين

  • 5956

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 34752177

    عدد المصابين

  • 25832414

    عدد المتعافين

  • 1031468

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رياح وأتربة وأمطار رعدية.. طقس الـ 72 ساعة المقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا