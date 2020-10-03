الإحصاء: وصول عدد سكان مصر إلى 101 مليون نسمة مساء اليوم

كتبت- ياسمين سليم:

توقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 101 مليون نسمة مساء اليوم السبت.

وقال بيان من الجهاز إن عدد السكان كان قد بلغ 100 مليون نسمة في 11 فبراير الماضي، في حين تحققت زيادة المليون الأخيرة خلال 235 يومًا.

وأوضح البيان أن البيانات تشير إلى تزايد الفترة الزمنية التي تتحقق فيها زيادة سكانية بمليون نسمة خلال الفترة 2018- 2020 وهو ما يعني استمرار الانخفاض في أعداد الزيادات السكانية.

وبلغ متوسط الزيادة السكانية اليومية (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) 4255 نسمة خلال فترة بلوغ عدد السكان 101 مليون.

وبحسب بيانات الإحصاء فإن عدد المواليد بلغ 17 فردًا في كل ساعة أي 3 أفراد في كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد إلى عدد السكان هو 20 ثانية.

وقال الجهاز إن معدل الزيادة السكانية في مصر مرتفع بشكل كبير بما يؤثر بصورة كبيرة على مجهودات التنمية التي تبذلها الدولة مما يستلزم بذل المزيد من الجهد في كافة الأطراف للحد من الزيادة السكانية وتقليل هذا المعدل لتحقيق التوازن بين معدل النمو الاقتصادي بما يمكن أفراد المجتمع من جني ثمار التنمية.