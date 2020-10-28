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ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

09:53 ص الأربعاء 28 أكتوبر 2020
ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

أآرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، بين 30 و130 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 40 و46 جنيها

وانخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيها و100 جنيه.

أسعار الأسماك الجمبري السمك المكرونة السويسي السمك البلطي

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