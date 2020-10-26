ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة 0.03% إلى مستوى 10605 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.84%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.7%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بنسبة 3.5% إلى مستوى 10602 نقطة، وذلك بعد هبوط كبير بسهم بنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر بالمؤشر الرئيسي للبورصة.

وتزامن وقف التداول على أسهم البنك يوم الخميس الماضي مع عقد اجتماع لمجلس إدارة البنك نتج عنه عدة قرارات مهمة.

وأشارت إدارة البورصة اليوم الأحد إلى تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم البنك قبل نشر قرارها بإعادة التعامل على أسهم البنك، وذلك بعد إرسال البنك قرارات مجلس الإدارة خلال اجتماعه يوم الخميس.

وفي تطور مفاجئ أعلن هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب أمس الأول الجمعة انتهاء رحلته مع البنك التي بدأت في عام 2002، ورحيله عن منصبه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس إدارة البنك، في بيان، قرار عز العرب بترك منصبه، وقرار المجلس بتعيين شريف سامي، عضو مجلس إدارة البنك غير التنفيذي ورئيس لجنة الحوكمة والترشيحات، رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك التجاري الدولي، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأشار إلى أن ذلك جاء في ضوء ما ورد إليه من البنك المركزي المصري بكتابه يوم 22 أكتوبر الجاري والمتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته يوم 20 أكتوبر بتنحية رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي إعمالا للبند (ط) من المادة 144 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.