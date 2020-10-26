أوراسكوم للإنشاءات تقدم منحا لـ 3 طلاب مصريين للدراسة في أمريكا

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم للإنشاءات تقديمها منحا تعليمية لثلاثة طلاب مصريين في إطار "منحة أنسي ساويرس"، حيث سيلتحق الطلاب بجامعتي هارفارد وشيكاغو لمتابعة الدراسات العليا والبكالوريوس.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إنه منذ عام 2000 وللعام العشرين على التوالي، قدمت شركة أوراسكوم للإنشاءات بالشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية 88 منحة دراسية للطلاب المصريين.

وأضافت أن المرشحين السابقين التحقوا بأشهر الجامعات الأمريكية بما في ذلك جامعات هارفارد، وستانفورد، و"MIT"، وشيكاغو، وبنسلفانيا.

وذكرت الشركة أن "منحة أنسي ساويرس" تقدم منحاً دراسية للطلاب المصريين للالتحاق بالجامعات المرموقة في الولايات المتحدة في المجالات التي تساهم في التنمية الاقتصادية لمصر.

وأشارت إلى أن المنح الدراسية تشمل رسوم الدراسة كاملة وبدل المعيشة وبدل السفر والتأمين الصحي، موضحة أنه يتم اختيار الطلاب على أساس المقومات الشخصية والتميز الأكاديمي والأنشطة اللامنهجية والمبادرة الريادية.

وأكدت الشركة أن برنامج أنسي ساويرس للمنح الدراسية يتطلب من الطلاب العودة إلى مصر فور تخرجهم، وذلك في إطار إيمان الشركة بأهمية دور التعليم في التطوير الإيجابي لمصر، بحسب البيان.