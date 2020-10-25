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ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:42 ص الأحد 25 أكتوبر 2020
ارتفاع الطماطم وتراجع البطاطس.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 5 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار البطاطس، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و 5.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البصل بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 3.5 و5.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

البرتقال السكري بين 6 جنيهات و12 جنيها، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 3 و4 جنيهات.

الجوافة بين 3 و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

البلح السماني بين 3 و5 جنيهات.

أسعار الخضر والفاكهة البطاطس الطماطم سوق العبور

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