الضرائب تعلن مواعيد تقديم إقرارات القيمة المضافة عن أغسطس وسبتمبر وأكتوبر

كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الصادر في 19 أكتوبر الجاري وتم العمل به في اليوم التالي، على الإقرار الضريبي لشهر أكتوبر للمسجلين بالضريبة على القيمة المضافة ليكون الموعد النهائي لتقديمه 30 نوفمبر المقبل، بحسب بيان من المصلحة اليوم الأربعاء.

وأضاف عبد القادر أن ذلك يأتي وفقا للمادة رقم 31 فقرة (أ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، والتي تنص على أن على المسجل بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

وذكر أن ذلك يأتي بخلاف ما كان يتم العمل به في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي ينص على تقديم الإقرارات الضريبية خلال الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية.

وأوضح عبد القادر أن إقرار شهر أغسطس 2020 سيتاح تقديمه وفقا للمادة رقم (14) من قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى يوم 31 أكتوبر 2020، وأيضا إقرار شهر سبتمبر سيتاح تقديمه حتى 30 نوفمبر 2020، على أن يتم تطبيق القانون الجديد على إقرار شهر أكتوبر.

وأكد أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يأتي بالتوازي مع عمليات الإصلاحات التشريعية التي تجري على ملف المصالح الإيرادية وقوانين الضرائب والجمارك، إذ يسعى القانون للتيسير على المسجلين.

وأشار عبد القادر إلى أن هذا القانون يعد فرصة لحوكمة الإدارة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل وحصر السوق غير الرسمي، وكشف عمليات التهرب الضريبي، بما يُمَّكن الدولة من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.